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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في بيتنا روبوت 16: علاء يخدع يوسف للحصول على أجازة

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة 16 من مسلسل "فى بيتنا روبوت 2“ بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف. 

وشهدت أحداث الحلقة طلب “علاء” طه دسوقى من “يوسف” هشام جمال أجازة لشعوره بضغط من العمل . 

ورفض “يوسف” الاجازة  بسبب اقتراب مرعد  مسابقة الروبوت . 

ولجأ "علاء "إلى خداع “يوسف ولبنى زوجته والعاملين بالشركة ”ليحصل على أجازة من خلال قيامه بتزوير أشاعة تقر بإصابته بمرض خطير .

وينجح “علاء" فى خداعهم ويوافق يوسف فى إعطاءه الاجازة وتحقيق ما يتمناه  . 

وتنتهى أحداث الحلقة بإعتراف “علاء ” بخداعهم ورفده من الشركة.

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وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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