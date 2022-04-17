زارعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطلاب للاستفادة من رعاية الشباب

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه يجب على الطلاب المتقدمين بأبحاث التوجه لإدارة رعاية الشباب بالموعد المحدد بالكشوف للأهمية.

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم تقسيم الطلاب الي 3مجموعات حتي يوم الخميس 21 أبريل وضرورة الالتزام .



وأوضح الدكتور أحمد جلال أنه من يتخلف عن الحضور سيتم وقف جميع تعاملاته مع الإدارة وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة منها.

أعلن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، عن انطلاق امتحانات الميدتيرم لمختلف الفرق الدراسية والبرامج.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الكلية اتخذت التدابير اللازمة للانتهاء من امتحانات العملى للطلاب، لافتا إلى أن الامتحانات ستجرى لحوالى 7 ألاف طالب بمختلف البرامج والفرق الدراسية.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من تقليل زمن الامتحان، التباعد الاجتماعي داخل اللجان، والتأكيد على التهوية داخل القاعات خاصة، وأن أعمال الامتحانات تجرى تزامنا مع الأسبوع الثانى فى شهر رمضان.

وأكد علي توزيع أماكن ومواعيد امتحان منتصف الفصل الثاني لمقرر أساسيات الإنتاج الحيواني والداجني لطلاب المستوى الأول علوم وفقا لذللك:



الفترة الأولي

كشوف20الفترة20الأولى.

الفترة الثانية

كشوف20الفترة20الثانية.

الفترة الثالثة

كشوف20الفترة20الثالثة.