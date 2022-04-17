مهرجان رياضي في المدينة الشبابية بالأسمرات بمشاركة 1000 لاعب

نظمت المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات مهرجانا رياضيا وترفيهيا، بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة، من مختلف الأعمار السنية، خلال شهر رمضان المبارك، بحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

تضمن المهرجان الذي انطلق يوم ١١ أبريل، ويستمر حتى ٢٤ من الشهر الجاري، بطولات ودية في ألعاب كرة القدم والسلة والكاراتيه والسباحة، بالإضافة إلى مسابقات متنوعة في رياضة التايكوندو بالتعاون مع الاتحاد المصري للعبة، ومجموعة من ألعاب زمان" الشعبية.

كما اشتمل المهرجان على مبادرة لركوب الدراجات لمسافة ٢ كيلو متر لكل أعضاء النادي مجانا، تحت مسمى مبادرة "أفطر وأتحدى"، بالإضافة إلى فقرات التخت الشرقي التي تنظمها إدارة المدينة الشبابية بالأسمرات يوميا عقب الإفطار، والتي نالت إعجاب وإشادة الجميع .

كما تضمن المهرجان أمسية رمضانية حوارية مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، وبمشاركة إذاعة راديو مصر، تحدث خلالها عن كل الأمور الرياضية التي تشغل بال كافة الجماهير المصرية .

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأفكار المميزة والمجهود الكبير لإدارة المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، برئاسة محمود فوزي رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة، في ابتكار كل ما من شأنه وضع المدينة ضمن الصفوف الأولى المنشآت الرياضية التي تنظم أنشطة جاذبة للشباب، وتركيزهم على الاهتمام بذوي الهمم في إطار توجيه السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بدمج ابطال "قادرون بإختلاف" في المجتمع .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حرصت على استغلال شهر رمضان الكريم لزيادة ارتباط الشباب بالرياضة، وخصصت كل الدعم لتنظيم أنشطة متنوعة لجذب انتباه المصريين نحو المنشآت الرياضية، حرصا على رفع الوعي وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية .