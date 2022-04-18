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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حفل فني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش

صدى البلد

قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء أمس الأحد، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بعنوان "نزهة النفوس"، ضمن برنامج الاحتفال بشهر رمضان المعظم، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.


أُقيم الحفل تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، والدكتورة نفين المحمودي المدير الفني للفرقة، ورؤية موسيقية للفنانة نانسي منير، بقيادة المايسترو يوسف صادق.


تضمن برنامج الحفل مجموعة من الأبعاد المقامية القديمة عبر حوار موسيقي بين توزيعات الملحنة نانسي منير وتسجيلات أرشيفية لأشهر المطربين في مطلع القرن الـ٢٠، استدعت خلالها مشاهد موسيقية بالتفاصيل في حوار إبداعي عبر الزمان والمكان، منها (بعد العشية لمنيرة المهدية، خفيف خفيف لصالح عبد الحي، ما تخافش عليا لعبد اللطيف البنا، سكتالك لفاطمة سري، بنت مصر، والله تستاهل يا قلبي لسيد درويش).


تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس عام ٢٠٠٤ على يد المايسترو الراحل جهاد داوود، وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة، كما شارك في مهرجانات فنية كثيرة داخل مصر وخارجها، ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.

دار الاوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر وتريات أوبرا الإسكندرية

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