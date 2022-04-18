عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. هجوم تركي مكثف بالمدفعية والمسيرات على ريف الحسكة

لهجوم تركي مكثف بالمدفعية
لهجوم تركي مكثف بالمدفعية والمسيرات على ريف الحسكة


أفادت وسائل الإعلام السورية اليوم الإثنين، بشن القوات التركية هجوما مكثفا بالمدفعية والمسيرات على بلدة أبو راسين بريف الحسكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، كي مكثف بسلاح المدفعية والطائرات المسيرة على بلدة أبو راسين والقرى التابعة لها بريف الحسكة أدى حتى الآن إلى أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول رتل ضخم للقوات التركية إلى الأراضي السورية في شمال غرب سوريا اليوم، حيث دخل رتل على دفعتين يضم نحو 41 آلية مؤلفة من دبابات وناقلات جند مجنزرة وراجمات صواريخ، حيث وصلت القاعدة التركية في معسكر الطلائع في المسطومة جنوب إدلب، على أن يتم توزيعها على النقاط المنتشرة في منطقة "خفض التصعيد" جنوب وشرق إدلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في الثاني من أبريل إلى أن القوات التركية تواصل تعزيز مواقعها في منطقة "بوتين-أردوغان"، عبر استقدام عشرات الآليات والمعدات العسكرية واللوجستية إلى المنقطة.

ويتألف الرتل من 40 آلية مدرعة، و8 شاحنات محملة بالامدادات اللوجستية والعسكرية.

وذكرت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تعزيزات تركية أخرى تنتظر دخولها على الجانب التركي، ومن المقرر أن تدخل خلال الساعات القادمة نحو 50 آلية.

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن سوريا ريف الحسكة هجوم تركي في سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

موضوعات متعلقة

أكبر هجوم لداعش منذ 2019.. هروب إرهابيين من سجون سوريا وعودة التوترات

بعد حادث الحسكة.. العراق يستنفر لحماية الحدود إثر هروب 20 عنصرا من داعش

ليلة الحسكة الدامية.. عشرات القتلى وتفاصيل مروعة في هجوم داعش على سجن غويران .. العملية الأضخم للتنظيم منذ سنوات تنذر بعودته.. والنتائج تتجاوز حدود سوريا

لحظة هروب معتقلي داعش من سجن الحسكة في سوريا.. فيديو

سوريا.. سجناء داعش يسيطرون على أكبر سجن للتنظيم في العالم

مقتل 16 عنصرا من داعش خلال هجوم على سجن في سوريا

صحف الإمارات: دول أوروبية تعلن العدّ التنازلي لإنهاء قيود «كورونا».. البرهان يعين حكومة سودانية جديدة مكونة من 15 وزيرا.. مباحثات سعودية روسية بشأن الأزمة السورية

سوريا.. اشتباكات داخل أحد سجون مدينة الحسكة

ترشيحاتنا

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على مطروح والسلوم.. وغدا التحسن فى الأحوال الجوية

سعر الدولار في البنوك اليوم

شعراوى: تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية الصعيد وخطة موازية في سوهاج وقنا

الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم 8 درجات.. وتوقعات بسقوط أمطار

تعرف على الأسعار الجديدة لـ سوزوكي سياز موديل 2022| صور

طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان التدريبي في مادة الفلسفة على التابلت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ