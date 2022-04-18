سوريا.. هجوم تركي مكثف بالمدفعية والمسيرات على ريف الحسكة



أفادت وسائل الإعلام السورية اليوم الإثنين، بشن القوات التركية هجوما مكثفا بالمدفعية والمسيرات على بلدة أبو راسين بريف الحسكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، كي مكثف بسلاح المدفعية والطائرات المسيرة على بلدة أبو راسين والقرى التابعة لها بريف الحسكة أدى حتى الآن إلى أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول رتل ضخم للقوات التركية إلى الأراضي السورية في شمال غرب سوريا اليوم، حيث دخل رتل على دفعتين يضم نحو 41 آلية مؤلفة من دبابات وناقلات جند مجنزرة وراجمات صواريخ، حيث وصلت القاعدة التركية في معسكر الطلائع في المسطومة جنوب إدلب، على أن يتم توزيعها على النقاط المنتشرة في منطقة "خفض التصعيد" جنوب وشرق إدلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في الثاني من أبريل إلى أن القوات التركية تواصل تعزيز مواقعها في منطقة "بوتين-أردوغان"، عبر استقدام عشرات الآليات والمعدات العسكرية واللوجستية إلى المنقطة.

ويتألف الرتل من 40 آلية مدرعة، و8 شاحنات محملة بالامدادات اللوجستية والعسكرية.

وذكرت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تعزيزات تركية أخرى تنتظر دخولها على الجانب التركي، ومن المقرر أن تدخل خلال الساعات القادمة نحو 50 آلية.