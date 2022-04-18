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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية الأورمان: توزيع المواد الغذائية واللحوم فى 135 قرية بالدقهلية

توزيع لحوم
توزيع لحوم

شهدت محافظة الدقهلية نشاطا مكثفا لاستمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة الدقهلية.  

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه سيتم  التوزيع فى 135 قرية بالدقهلية وتم تكثيف جهود فريق العمل وتكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل كراتين رمضان لكل المستحقين في أقل وقت ممكن.

وأوضح ان توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الاسر المستفيدة وقلة مواردها وان الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

و أضاف أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول اليها.

يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان قد أعلن انطلاق حملته الموسمية السنوية لتوزيع كراتين رمضان لهذا العام بتوزيع 350ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل .

الدقهلية جمعية الاورمان محافظة الدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمعية الاورمان

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