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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رغم الخروج من دوري الأبطال.. ليفاندوفسكي يتربع على عرش قائمة الهدافين

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

ودع نادى بايرن ميونيخ الألماني ، دورى أبطال أوروبا بعد الفشل فى تحقيق الفوز على فياريال الإسباني في الدور ربع النهائى من دورى أبطال أوروبا.

وتعادل الفريق البافاري مع نظيره فياريال الإسباني ، بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب بعد الخسارة فى لقاء الذهاب بهدف دون رد ليودع دورى أبطال أوروبا.

ويلتقى فياريال الإسباني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ، فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن ميونيخ الوحيد، فى لقاء الإياب أمام فياريال الإسباني.

صدى البلد يستعرض أبرز أرقام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ الألماني.

هدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في شباك فياريال هو الثالث له في شباك الأندية الإسبانية هذا الموسم (2021 - 2022) في دوري أبطال أوروبا بعدما سبق له إحراز هدفين في مرمى برشلونة بدور المجموعات.

وصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ 13 هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ليتصدر قائمة هدافي البطولة، والـ 86 في مشواره بالمسابقة.

كما وصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 52 هدفا في 48 مباراة خاضها رفقة بايرن ميونيخ بمختلف البطولات هذا الموسم.

ووصل ليفاندوفسكي إلى الهدف رقم 31 في الموسم الحالي من الدوري الألماني، ليبتعد بصدارة الهدافين.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي حتى الآن أكثر من 30 هدفًا في كل من المواسم الثلاثة الأخيرة بالدوري الألماني:

2019/20: 31 مباراة - 34 هدفًا

2020/21: 29 مباراة - 41 هدفًا

2021/22: 27 مباراة - 31 هدفًا

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا فى النسخة الحالية على النحو التالي:

1- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني 13 هدفا

2- الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني 12هدفًا.

3- الايفواري سباستيان هيلير مهاجم فريق أياكس امستردام الهولندي 11 هدفا

4- محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي 8 أهداف

5- الفرنسي كريستوفر نكونو مهاجم فريق لايبزيغ الألماني 7 أهداف

يذكر أن ريال مدريد الإسباني تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الاستفادة من مجموع مباراتي الذهاب والاياب أمام فريق تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 5/ 4.

فيما ودع فريق بايرن ميونيخ الألماني دورى أبطال أوروبا بعد التعادل مع فريق فياريال بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب والخسارة بهدف دون رد فى لقاء الذهاب لصالح النادي الإسباني.

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