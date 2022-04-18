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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم العلاقات.. محافظ الجيزة يستقبل سفير الأردن بالقاهرة | شاهد

محافظ الجيزة يستقبل
محافظ الجيزة يستقبل سفير الأردن بمصر

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، وذلك في إطار دعم العلاقات الودية وتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان وتعزيز سبل الشراكة . 

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين مصر والمملكة الأردنية على مر التاريخ والتي تبدو واضحة في توافق الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الجيزة عدداً من المشروعات القومية  التي تنفذ على أرض الجيزة في ظل الطفرة الانشائية والحضارية الكبيرة التي تشهدها للدولة المصرية  بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية . 

وأشاد السفير أمجد العضايلة بالإنجازات الجارية ، مشيرًا إلى أنه لا يكاد يمر شهر إلا وهناك إنجاز جديد مضيفا أن ما تشهده مصر في السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يثير فخر وإعجاب كل عربي.

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