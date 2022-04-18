خالد فوده يوضح تفاصيل حجم الأعمال وآفاق التنمية بمحافظة جنوب سيناء

أطلق اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، تصريحات أمام نواب لجنة الدفاع في البرلمان، كشف لهم خلالها عن حجم الأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة، واصفا مايحدث في "شرم الشيخ" من تطوير بأنه "يفوق الخيال".

استطرد اللواء خالد فودة للنواب قائلا: جهود تطوير مدينة شرم الشيخ وبنيتها التحتية على مدار السنوات الماضية كانت عامل مهم في اختيارها لاستضافة العديد من المؤتمرات العالمية كمؤتمر التنوع البيولوجي ومنتدى شباب العالم، وصولا إلى مؤتمر تغير المناخ COP27 .

وواصل: تم الانتهاء من الطرق الرئيسية و فى شرم الشيخ والطرق أصبحت 5 حارات يمنيا و5 حارات يسارا، لافتا إلى أن تطوير الطرق يساهم فى عملية الاستثمار، موضحا أن خليج نعمة أصبح ممشي سياحي عالمي مفتوح أمام السائحين يتحركون على مسافة 3 كيلو مترات، موضحا أن شهر أكتوبر المقبل ستشهد المدينة مؤتمر عالمي عن التغيرات المناخية، مضيفا :" تم تطوير مينا نويبع، موضحا: الأيام المقبلة لن تيسير أي سيارة فى شرم الشيخ إلا السيارات صديقة البيئة فقط لا غير".

تطرق بعدها اللواء فودة، إلى مساعي تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء وسياسات تقليل الانبعاثات بها، ومنها استقبال 300 أتوبيس نقل كهربي بالتعاون مع وزارة البيئة، وإقامة جراج بالتعاون مع وزارة النقل على مساحة 100 ألف م٢ تحوي شواحن للسيارات الكهربية، والعمل على تحويل 800 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، واحلال 150 ميكروباص لأخرى جديدة تعمل بالغاز أو الكهرباء، مع تطوير محطات الوقود بالمدينة لتضم الغاز الطبيعي وشواحن الكهرباء.

واختتم حديثه بالكشف عن جهود للتعاون مع وزارتي السياحة والبيئة لتحويل فنادق المدينة لفنادق خضراء بمجموعة من الضوابط منها استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المسطحات الخضراء، ومنها حديقة نموذجية بالتعاون مع وزارة البيئة وإقامة أخرى بالقرب من جامعة سلمان لتكون رئة جديدة للمدينة، وأيضا تطوير مجموعة من المزارات مثل خليج نعمة وافتتاح متحف الحضارات الإنسانية، والسوق القديم، وجامع الصحابة وكنيسة السمائيين.