شاهد | رد فعل محمد شريف بعد مقلب "رامز موفي ستار" ..فيديو

حل محمد شريف لاعب النادي الأهلي ضيف حلقة اليوم من برنامج "رامز موفي ستار" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر".

وتم خداع اللاعب محمد شريف من معدي برنامج "رامز موفي ستار" بأنه سيقوم بتصوير إعلان وبعد إقناعه، ركب في سيارة "رامز موفي ستار".

وقام الأعب محمد شريف بالنزول من سيارة " رامز موفي ستار " بعد عمل المقلب به وقام رامز جلال بكشف هويتة له فقام الشريف بالتعدي علي رامز بالضرب بسبب خداعة قائلا لرامز " حبيبك ايه انا كنت هموت ".

ومن جانبه حاول رامز جلال تهدئة الأعب محمد شريف بعد المقلب فرد علية شريف قائلا " لا لا مش كدا يارامز "، قائلا " أن شاء الله هداف الدوري السنادي محمد شريف ".

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

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