الاختيار 3 الحلقة 17..تسريب جديد لمرسى والشاطر: مفيش تحالف بين الإخوان والنور

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 3، تسجيلا جديدا لخيرت الشاطر ومحمد مرسي يتحدثان فيه عن تحالف الإخوان مع عدد من القوى السياسية تمهيدا للانتخابات البرلمانية، وقال خيرت الشاطر بشكل واضح إنه لا يمكن إقامة تحالف بين الإخوان وحزب النور، وده أمر مرفوض وهيعمل مشاكل كثيرة في مصر.

فيما تحدث محمد مرسي عن تحالفات القوى والأحزاب السياسية الأخرى بعيدا عنهم مثل حزب المصريين الأحرار وشخصيات معروفة منهم محمد نور وعصام سلطان وهشام مصطفى وغيرهم.

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.