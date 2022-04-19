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رئيس التحرير
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فن

جمال سليمان: علاقي بالسوشيال ميديا كولد يحب بنت الجيران من الشباك| خاص

جمال سليمان
جمال سليمان

كشف الفنان جمال سليمان عن طريقة تعامله مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":علاقي بالسوشيال ميديا كولد يحب بنت الجيران من الشباك فهى علاقة من بعيد لبعيد.

وعلى جانب آخر كان قد وجه الفنان جمال سليمان نصيحة للآباء الذين يتعاملون بتسلط مع أولادهم، وهي نفس القصة التي ناقشها في مسلسل مين قال الذي يعرض حاليا.

وقال "جمال" في تصريحات لـ"صدى البلد": إحنا خايفين على أولادنا لأننا لم نتعود على التكنولوجيا، ولا الأسئلة الصعبة والتحديات التي باتت أمامنا الأن، هل نمنعهم من هذا العالم، أم نتركهم، وأنا نصيحتي للآباء "امسك العصاية من النص"، لا نتركهم يضيعوا في عالم الإنترنت، وفي نفس الوقت لا نحرمهم من التطور، وعلينا أن يكون لدينا تأثير إيجابي على أولادنا دون تسلط، ولا ننسى أن كل ممنوع مرغوب لذلك علينا أن نملك الحكمة.

وكان قد كشف الفنان جمال سليمان سبب حماسه للتواجد في مسلسل مين قال، والذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

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وقال "سليمان" في تصريحات لـ"صدى البلد": بصراحة قصة المسلسل حساسة جدا وتهم أغلب الأسر في مصر والعالم العربي، وتحمست لوجود المخرجة نادين خان، فهي متمكنة من أدواتها، وتهتم بالتفاصيل، فالأمر ليس مجرد لقطات وصور وحركة كاميرا فقط، ولكن الإنسانيات والإيقاع مهمين، وهى من تلك المدرسة الإخراجية.

وأشار إلى أن الجانب الإنساني في العمل؛ له الصدارة، ومن العوامل الجاذبة في هذا المسلسل أيضًا؛ شركة الإنتاج التي قدمت كل ما احتاجه العمل ليخرج بشكل مناسب.

تدور أحداث مسلسل مين قال، حول عائلة مصرية، يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانوية العامة، حيث الخلاف بين الابن والأب؛ بسبب رغبة الأول في دخول ابنه كلية الهندسة، بينما يسعى الأخير إلى دراسة التجارة .

يقوم ببطولة مسلسل مين قال، عدد من الفنانين، على رأسهم: جمال سليمان - نادين - أحمد داش -  ديانا هشام

جمال سليمان مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا مهرجان مالمو الموسم الرمضان مالمو للسينما العربية

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