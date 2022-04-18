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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال سليمان وشيري عادل ضمن لجان تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية

شيري عادل
شيري عادل

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن لجان تحكيم الدورة الثانية عشرة للمهرجان، والتي تقام في الفترة بين 4 - 9 مايو المقبل في مدينة مالمو السويدية. اللجنة تضم مجموعة من أهم الأسماء والخبرات المؤثرة في صناعة السينما العربية.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم المخرج المصري هاني لاشين، الممثل السوري جمال سليمان، المنتجة المغربية رشيدة السعدي، المخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتتشكل من المخرج العراقي قاسم عبد، المخرج الأردني محمود المسّاد، والناقدة السورية ندى الازهري.

بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة الجزائرية صوفيا جاما، المخرج السعودي محمد سلمان، والممثلة المصرية شيري عادل.

وأعرب مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن سعادته بتشكيل اللجان فقال: "التنوع الذي تشهده اللجان سواء على مستوى التخصصات السينمائية والأجيال والجنسيات، أمر يعبر عن تواصل مهرجان مالمو الممتد مع كافة الأجيال الفاعلة في صناعة السينما العربية.

وكان المهرجان قد أعلن عن برنامج الأفلام الحافل للدورة الثانية عشر، والتي يعرض المهرجان خلالها 56 فيلمًا من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية.

 

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