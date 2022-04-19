ليلى غفران: تركت كل شيء بفرنسا من أجل النزول لمصر.. فيديو

قالت الفنانة ليلي غفران ، أنا اشتهرت في فرنسا بسبب تقديمي أغاني أم كلثوم وبعدها سافرت إلي لندن وقابلت هناك محمد الموجي وبليغ حمدي والسيد مكاوي وهم من شجعوني للنزول إلي مصر .

وأضافت ليلي غفران خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أنا في فرنسا كنت اشتريت بيت وعربيات وكان معايا فلوس وبعد تلك النصائح قمت بالنزول إلي مصر وتركت كل هذا ، وأكدت أنها عندما جاءت إلي مصر ذهبت للانضمام إلي نقابة الموسيقيين .

وأوضحت ليلي غفران ، إن احد المتواجدين في لجنة التحكيم طلب مني أن اغني لام كلثوم وقالي دي " ام كلثوم أوروبا " أنا سمعتها كويس جدا وغنيت أغنية " الحلم "وتم قبولي .