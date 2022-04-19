حمد إبراهيم عن انضمامه لجهاز المنتخب: أركز حاليا مع الإسماعيلي



كشف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي، موقفه من الانضمام للجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يركز في الوقت الحالي مع النادي الإسماعيلي.

وقال مدرب الإسماعيلي في مداخلة هاتفية في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة LTC، أرغب في تهنئة إيهاب جلال لتوليه مهمة تدريب منتخب مصر لأنه أفضل مدرب في الدوري المصري آخر 3 أو 4 سنوات.

وعن موقفه من الانضمام لجهاز المنتخب، أكد حمد إبراهيم أنه يركز في الوقت الحالي مع الإسماعيلي من أجل مساعدته على الخروج من دوامة الهبوط، ويتمنى التوفيق لإيهاب جلال مع منتخب مصر".

وأتم مدرب الإسماعيلي، سنسعى خلال المباريات المقبلة لتحقيق الفوز وأتمنى أن تساعدنا الظروف على تحقيق ذلك.