في العيد القومي.. محافظ أسيوط يشهد احتفاليات ومسيرات للوحدة الوطنية والقادرون باختلاف

احتفالا بعيدها القومي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية كبرى مساء أمس الاثنين أمام ديوان عام المحافظة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة الذي يوافق 18 أبريل من كل عام ضمت عروضًا كرنفالية فنية وفلكلورية متنوعة منها المزمار البلدي والفنون الشعبية ومسيرة لحاملي الأعلام والشباب ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الاسلامي والمسيحي وطابور عرض امتد لنحو كيلو متر بشارع الكورنيش مرورًا بديوان عام المحافظة وحتى ميدان الحرب والسلام شارك فيه نحو 1000 مشارك من الشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم وفرق مديرية الثقافة وطلاب جامعة أسيوط وجامعة الأزهر وجامعة سفنكس وممثلين عن مجالس المدن والأحياء ومديريات التصامن الاجتماعي والصحة والهيئة الاقليمية للتنشط السياحي حاملين علم مصر وأغصان الزيتون وسط ترديد الأغاني الوطنية التي حازت على استحسان جموع المواطنين الذين حرصوا على مشاهدة مراسم الاحتفالية.



شهد الحفل اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطن والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وفضلية الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها والقس باسم عدلي والقس رضا ثابت ممثلي الكنيسة الانجيلية بأسيوط والقس اولوجيوس ممثل إيبارشية الدير المحرق والدكتور خلف عمار مدير منطقة الوعظ والاعلام الديني والدكتور علي عبدالحافظ رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط ومجدي سليم وعلي مهران وعادل حجازي وحمادة قرشي ومصطفى كحيلي أعضاء مجلس الشيوح والدكتور وجدي نخلة عميد كلية تربية نوعية بجامعة أسيوط ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء المجلس التنفيذي والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والصحفيين والإعلاميين والمئات من المواطنين الذين اصطفوا لمشاهدة العروض الفنية وتنافست عشرات الفرق في طابور العرض كما اعتلى بعض الأطفال السيارات الكرنفالية التي زينت ببعض النقوش وارتدوا الملابس الفرعونية فيما قدمت بعض الأغنيات الوطنية.



وخلال كلمته هنأ محافظ أسيوط المواطنين وأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي التي تجسد بطولات شعب أسيوط العظيم وأبناء قرية بني عديات في التضحية والدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية عام 1799 وقدموا أرواحهم فداءا لعزة وكرامة الوطن مؤكدًا أن المحافظة تسعى من خلال احتفالات العيد القومى لتسليط الضوء على ثمار ما تم من جهد وعمل خلال الفترة السابقة من مشروعات تنموية وخدمية وتحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا الغالي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود الدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي رؤية مصر 2030 لافتا إلى أن العيد القومي هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض أسيوط وبعض المشروعات التي تم تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في عدد من القطاعات الحيوية والخدمات والمرافق لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل وإحداث تغيير جوهري في مستوى معيشة الفئات الأكثر إحتياجا مستعرضا أهم المشروعات القومية التي تمت والمشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة بما يقرب من 1200 مشروع بتكلفة اجمالية تقارب 25 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحيق التنمية المنشودة.



بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وقراءة آيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد وقراءاة الفاتحة على أرواح شهداء مصر الابرار بعدها بدأ طابور العرض الذي ضم حملة أعلام الجهمورية وأعلام المحافظة وبعدها مسيرة الوحدة الوطنية ضمن العشرات من رجال الدين الاسلامي والمسيحي والتي تجسد التسامح والمحبة بين عنصري الأمة المصرية وتم إطلاق حمام السلام اعقبها مجموعة الكشافة ومجموعة الكاراتيه التي قدمت عروضًا رياضية وبعدها مجموعة البرلمانيين من الشباب والرياضة ومسيرة قادرون باختلاف من ذوي الهمم وطابور عرض فرعوني تابع للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي ومجموعات التعليم العام من رياض الأطفال والمدارس الرياضية ومجموعات التعليم الفني (صناعي-تجاري-فندقي-زراعي) ومجموعات مراكز الشباب وشباب الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التابعين لمديرية التضامن الاجتماعي ومسيرة للاطباء والتمريض وشباب المعاهد الازهرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ومجموعات شباب الجامعات (اسيوط-الأزهر-سفنكس) والهلال الأحمر والاسعاف وفرق الثقافة بأسيوط التي قدمت عروضا للفنون الشعبية والتنورة واختمت بمسيرة للسيارات الكرنفالية التابعة للمراكز والأحياء والهيئات والشركات والتي تجسد معالم محافظة أسيوط وقد أعد الاحتفالية وأشرف عليها المخرج الفنان محمد جمعة وأحمد الادفاوي مدير العلاقات العامة بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط.



من جانبهم أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بهذا اليوم والبهجة الحاضرة فيه حيث شاركت بعض السيدات بالزغاريد وردد المواطنون الأغاني الوطنية مع الاحتفالية ووسط عزف الموسيقى الوطنية معبرين عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين أحوال المعيشة مؤكدين وقوفهم خلف رئيسهم وحكومتهم في الجهود التنموية التي تشمل كافة مناحي الحياة.



تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط قد أعدت برنامجا لهذه المناسبة وإظهارها بالشكل اللائق لمثل هذه المناسبة الوطنية والقومية والتي ينتظرها المواطن سنويا والتي تشهد افتتاح العديد من المشروعات.

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