محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الثورة الابتدائية ووحدة إسعاف بني عديات

ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة..

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، مدرسة الثورة الابتدائية بقرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتى تم تنفيذها ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة الابنية التعليمية بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

كما افتتح وحدة اسعاف بنى عديات ضمن المشروعات التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وسد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.



رافقه خلال الافتتاح النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليمية بالمحافظة ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الاسعاف بأسيوط والدكتور سيد نائب مدير مرفق الاسعاف ولفيف من اهالى القرية والقيادات التنفيذية والشعبية .

حيث بدا المحافظ جولته بالقرية بإفتتاح مدرسة الثورة الابتدائية "جناح توسع" وسط استقبال من طلاب وطالبات الكشافة وترديد الهتافات والترحيب بالمحافظ ومرافقوه ، واستمع المحافظ الى شرح لمراحل انشاء المدرسة التى تبلغ طاقتها 19 فصل بالاضافة الى المعامل والفراغات التكميلية وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه والتى تم تنفيذها تحت اشراف وتنفيذ هيئة الابنية التعليمية لاستيعاب الكثافات الطلابية بالقرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى .

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه بعض فصول المدرسة والمعامل واشاد بجودة المعامل والفصول كما التقى المحافظ العاملين بالمدرسة والطلاب وردد معهم النشيد الوطنى تعميقا لقيم الولاء والانتماء وسط فرحة وسعادة من الطلاب والعاملين .

واستكمل المحافظ جولته بالقرية بافتتاح وحدة اسعاف قرية بنى عديات والتى تم تم انشائها بالجهود الذاتية من أهالى القرية إهداء لهيئة الاسعاف المصرية لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة ، كما تفقد اقسام الوحدة وسيارة الاسعاف بها واستمع الى شرح لاهم امكانياتها والاسعافات الاولية الموجودة بها .

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هيئة الابنية التعليمية تقوم بتنفيذ عدد 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة بإجمالي عدد 1228 فصل دراسى بتكلفة 430.2 مليون جنيه وتم نهو عدد 87 مدرسة واستلامهم ابتدائياً فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1219 فصل دراسي وبتكلفة اجمالية بلغت 426.6 مليون جنيه ويوجد مدرسة واحدة جارى العمل بها بعدد 9 فصول مشيدًا بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة لجهودهما المبذولة في التوسع في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.