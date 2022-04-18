اندلاع حريق في 3 شقق سكنية بغرب أسيوط

اندلع حريق في 3 شقق سكنية بعقار بشارع جمال عبدالناصر بحي غرب أسيوط دون وقوع خسائر بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.



تلقى اللواء الدكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بمنزل بشارع جمال عبد الناصر بجوار موقف الشادر.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإنقاذ السريع والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق ب3 شقق سكنية بالطابق الأول والثاني والخامس بمنزل ملك " حسن. م"، وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من اخماده دون وقوع خسائر بشرية.



أسفر الحريق عن احتراق بعض أثاثات الشقق، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.