النيابة تكلف الأدلة الجنائية بتحديد أسباب حريق مخزن بالقرب من فيلا عادل إمام

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب حريق هائل بمخزن بالقرب من فيلا الفنان عادل إمام بمنطقة المنصورية في كرداسة.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه والخسائر التي تسبب بها كما بدأت التحقيق مع مالك المخزن عقب تحفظ الأجهزة الأمنية عليه لفحص تراخيص المكان.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، دفعت بـ 10 سيارات إطفاء وخزاني مياه للسيطرة على حريق نشب في مخزن بجوار فيلا عادل إمام بمنطقة المنصورية.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باندلاع النيران في مخزن بالقرب من فيلا عادل إمام بمنطقة المنصورية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده وأجرت الحماية المدنية عمليات الإخماد والتبريد وشرحت التحريات الأمنية الأولية أن الحريق نشب في مخزن للورق والفل المستخدم في تصنيع السجائر بالقرب من فيلا عادل إمام.

كما استعانت قوات الدفاع المدني بالجيزة، بـ" لودر" للمساهمة في عمليات السيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.