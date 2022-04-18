جامعة أسيوط تقيم سحورا لـ 500 طالب من المغتربين .. فيديو وصور

نظمت جامعة أسيوط، أول مائدة سحور لنحو 500 طالب من الطلاب والطالبات المغتربين بساحة المدينة الجامعية والتى تزينت بالطاولات والكراسى وتوفير عربات فول، فضلاً عن شاشات العرض وتقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية من فرقة الانشاد الديني بجامعة أسيوط، تزامنا مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاته غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة والطلاب

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط انه انطلق اليوم برنامج أسبوع "إفطار صائم للإفطار والسحور الجماعي الذي تنظمه الجامعة بهدف توفير وجبات إفطار وسحور مجانية للطلاب المغتربين الغير مقيمين بالمدينة الجامعية، و التي ينظمه إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة و أسرة طلاب من أجل مصر و الممتد حتى 26 أبريل من الشهر الجاري ، وذلك انطلاقاَ من حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم و الرعاية لأبنائها الطلاب من المغتربين وخاصة في ظل شهر رمضان الكريم وذلك لمشاركتهم وجدانياً وإدخال حالة من البهجة والسرور في نفوسهم وعدم الانشغال بتجهيز الوجبات بما يساهم فى توفير المناخ الملائم ومساعدتهم على التفوق والاجتهاد خلال المرحلة التعليمية .

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أن البرنامج يهدف إلى توفير 1500 وجبة إفطار و500 وجبة سحور على مدار ثماني أيام و يشهد اليوم الأول 17 أبريل توفير عدد 300 وجبه إفطار لطلبة و طالبات الجامعة و500 وجبة سحور ويشهد يوم الثلاثاء 19 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار ، و يشهد الأربعاء 20 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار، ويوم الخميس 21 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار ، ويوم الأحد 24 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار، ويوم الاثنين 25 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار و يوم الثلاثاء 26 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار ، مشيراَ إلى أن البرنامج يستهدف الطلاب المغتربين خارج المدن الجامعية ، ومن المقرر أن تُقدم وجبة الإفطار المجانية داخل خيمة رمضانية مجهزة لاستيعاب الطلبة و الطالبات وذلك بمقر نادي الأنشطة الطلابية الملحق بالقرية الأولمبية.

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