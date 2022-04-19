محافظ المنيا يشدد على تفعيل دور اللجان ومشاركة المزارعين في عملية توريد القمح

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة ومشاركة المزارعين في عملية توريد محصول القمح لموسم 2022، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من توريد محصول القمح في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية ... الروسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ بحضور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، مسئول الإصلاح الزراعي، مسئولي الجمعيات الزراعية المشتركة بجميع المراكز، مسئول الجمعيات الحقلية.

أكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود والعمل على تسهيل عملية توريد محصول القمح، وتذليل العقبات.

مشيراً الي ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره كافة الإمكانيات اللازمة لتوريد محصول القمح هذا الموسم، مضيفاً أنه تم فتح 44 موقع تخزيني بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

يشار أن محافظ المنيا شهد استقبال أول سيارة تجرى أعمال التوريد محصول القمح، بصومعة نفرتيتي بقرية دماريس التابعة لمركز المنيا، كما أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن استقبال 33 طن بصوامع الشركة القابضة مع بدء توريد محصول القمح لموسم 2022.