عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشدد على تفعيل دور اللجان ومشاركة المزارعين في عملية توريد القمح

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة ومشاركة المزارعين في عملية توريد محصول القمح لموسم 2022، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من توريد محصول القمح في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية ... الروسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ بحضور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، مسئول الإصلاح الزراعي، مسئولي الجمعيات الزراعية المشتركة بجميع المراكز، مسئول الجمعيات الحقلية.

أكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود والعمل على تسهيل عملية توريد محصول القمح، وتذليل العقبات.

مشيراً الي ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخره كافة الإمكانيات اللازمة لتوريد محصول القمح هذا الموسم، مضيفاً أنه تم فتح 44 موقع تخزيني بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

يشار أن محافظ المنيا شهد استقبال أول سيارة تجرى أعمال التوريد محصول القمح، بصومعة نفرتيتي بقرية دماريس التابعة لمركز المنيا، كما أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن استقبال 33 طن بصوامع الشركة القابضة مع بدء توريد محصول القمح لموسم 2022.

 

القمح التنسيق وزارة الزراعة محافظ المنيا مديرية التموين الجمعيات الزراعية تحقيق لمحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تكلفته 30 مليون جنيه.. احتراق لنش سياحى وإنقاذ طاقمه وركابه بينهم سياح

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة ليلا ونشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

ترشيحاتنا

عطلة بالبورصة الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد تحرير سيناء وشم النسيم

لموظفي البنوك.. ما الجهة المسئولة عن صرف البدلات والمكافآت وفقا للقانون؟

حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات في نهار رمضان.. الإفتاء توضح

توفير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في الجمعيات الزراعية.. تفاصيل

اليونان تحتجز سفينة تحمل العلم الروسي

شعراوي: نتعاون مع "جرين بلانت" لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

محدش هيعرفك.. ابتكار تي شيرت يمكنه إخفاء صاحبه| شاهد

حمى الوادي المتصدع فيروس قاتل ينتقل من الحيوانات الأليفة للبشر.. اعرف أعراضه

الإفطار مع الأسود.. تجربة فريدة تقدمها حديقة حيوان بالإمارات في رمضان

فيديو

ماذا قال الحضري عن جاميكا والأهلي وارتباطه بـ فتاة مكسيكية|فيديو جراف

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ