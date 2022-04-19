مصرع شاب تحت عجلات قطار بالفيوم

لقي شاب مصرعه، تحت عجلات القطار، بمحافظة الفيوم، عندما أثناء عبوره قضان السكة الحديد بمنطقة قرية الزملوطي أثناء مرور القطار القادم من القاهرة إلى الفيوم.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بمصرع شاب يدعى" عبدالرحمن صبحى.ذ" 30 عاما"، ومقيم قرية العامرية بمحافظة الفيوم، أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة الزملوطي وفصل رأسه عن جسده أسفل عجلات القطار القادم من القاهرة إلى الفيوم.

وبالانتقال قوات الشرطة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر يدعى "عبدالرحمن صبحى.ذ" 30 عاما "، ومقيم قرية العامرية، وصدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد دون أن ينتبه لمرور القطار القادم من القاهرة الذي كان في طريقة لمحطة الفيوم.

وتم نقل الجثة تحت إشراف الدكتور هانى همام، مدير عام مرفق إسعاف الفيوم، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.