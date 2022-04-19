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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تعلن تقدم أوكرانيا للمرحلة الأولى من طلب عضوية الاتحاد

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية تعلن تقدم أوكرانيا للمرحلة الأولى من طلب

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن تقدم أوكرانيا للمرحلة الأولى من طلب عضوية الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن تصبح أوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع بعد أن قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسميًا استبيانًا كاملاً حول عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقد سلمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاستبيان إلى الرئيس الأوكراني خلال زيارتها إلى كييف في 8 أبريل.

وفي هذا الصدد، قالت فون دير لاين: "أعتقد أنها مسألة أسابيع" قبل أن تصدر المفوضية رأيها حول ما إذا كان يتعين على عضوية الدولة الأوروبية الشرقية المضي قدمًا بدلاً من سنوات.

وأكدت الحكومة أن زيلينسكي أكمل الوثيقة لمبعوث الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني: "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن هذا الإجراء (منح وضع المرشح) سيحدث في الأسابيع المقبلة وسيكون إيجابيًا لتاريخ شعبنا، نظرًا للثمن الذي دفعوه في طريق الاستقلال والديمقراطية".

وشدد أيضًا على أن الوثيقة تم استكمالها من قبل أوكرانيا مع إبراز أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية المطلوبة.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد فترة قصيرة من بدء الهجوم الروسي لأراضيها في فبراير.

ويعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية طويلة ومعقدة- وحتى إذا قدمت المفوضية الأوروبية تقييما إيجابيا، قد تمر مدة طويلة من الوقت قبل أن تبدأ مفاوضات الضم.

وتعهدت فون دير لاين بأن تكون عملية دراسة الطلب سريعة.

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