مستشفى النجوم | ويجز يتعرض لحادث سير وحالة عبد الرحمن أبو زهرة غير مستقرة

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية، وحالات مرضية خاصة جعلتهم حديث السوشيال ميديا، ويهتم الجمهور بمتابعة تفاصيل حالتهم باستمرار وهذه أبرز تطوراتهم الصحية.

عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان القدير بعد اجراء عملية جراحية فى الحوض منذ أيام قليلة.

وقالت سحر عبد الرحمن ابو زهرة فى تصريح لـ “صدى البلد” : مازالت الحالة غير مستقرة ومازال والدي فى العناية المركزة حيث يستفيق بعض الوقت ويعي من حوله ولكن بعد ذلك يعود الى حالة فقدان الوعى.

وأضافت: أتمنى من جمهوره الكبير أن يدعو له بالشفاء العاجل وأن تمر هذه المرحلة الصعبة بسلام وأمان ومن المتوقع ان يشاهده الأطباء ليقرروا نقله الى غرفة عادية الأيام المقبلة وخاصة بعد نجاح العملية التى أجراها فى الحوض.

عبد الرحمن أبو زهرة

ويجز

تعرض مطرب الراب ويجز لحادث سير دخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج.

ونشر عبر خاصية "ستوري" بـ "انستجرام صورته من المستشفى، وطمأن جمهوره على حالته بعد الحادث وكتب "لا أستطيع التوقف عن ركوب الدراجات النارية، آسف لأحبائي، كان حادثا".



ويجز

محمود حجازى

أعلن الفنان محمود حجازي، عن خضوعه لعملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمود حجازي، صور له من داخل المستشفي، وعلق كاتبًا: “الحمد لله عملت عملية النهارده.. كان التوقيت صعب جدا عشان كان بقالي ٥ أيام كتفي مخلوع وأنا بصور بيه وماعنديش إجازة ولسه بصور.. بس الحمد لله علي كل شي العملية نجحت وهخرج النهارده وهكمل تاني تصوير من بكره إن شاء الله استكمالا للإنتهاء من الأعمال الرمضانية، ويارب شغلي السنه دي يكون عاجبكوا”.