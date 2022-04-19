عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم | ويجز يتعرض لحادث سير وحالة عبد الرحمن أبو زهرة غير مستقرة

صدى البلد

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية، وحالات مرضية خاصة جعلتهم حديث السوشيال ميديا، ويهتم الجمهور بمتابعة تفاصيل حالتهم باستمرار وهذه أبرز تطوراتهم الصحية.

عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان القدير بعد اجراء عملية جراحية فى الحوض منذ أيام قليلة. 

وقالت سحر عبد الرحمن ابو زهرة فى تصريح لـ “صدى البلد” : مازالت الحالة غير مستقرة ومازال والدي فى العناية المركزة حيث يستفيق بعض الوقت ويعي من حوله ولكن بعد ذلك يعود الى حالة فقدان الوعى. 

وأضافت: أتمنى من جمهوره الكبير أن يدعو له بالشفاء العاجل وأن تمر هذه المرحلة الصعبة بسلام وأمان ومن المتوقع ان يشاهده الأطباء ليقرروا نقله الى غرفة عادية الأيام المقبلة وخاصة بعد نجاح العملية التى أجراها فى الحوض. 

عبد الرحمن أبو زهرة

ويجز

تعرض مطرب الراب ويجز لحادث سير دخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج.

ونشر عبر خاصية "ستوري" بـ "انستجرام صورته من المستشفى، وطمأن  جمهوره على حالته بعد الحادث وكتب "لا أستطيع التوقف عن ركوب الدراجات النارية، آسف لأحبائي، كان حادثا".
 

ويجز

محمود حجازى

أعلن الفنان محمود حجازي، عن خضوعه لعملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمود حجازي، صور له من داخل المستشفي، وعلق كاتبًا: “الحمد لله عملت عملية النهارده.. كان التوقيت صعب جدا عشان كان بقالي ٥ أيام كتفي مخلوع وأنا بصور بيه وماعنديش إجازة ولسه بصور.. بس الحمد لله علي كل شي العملية نجحت وهخرج النهارده وهكمل تاني تصوير من بكره إن شاء الله استكمالا للإنتهاء من الأعمال الرمضانية، ويارب شغلي السنه دي يكون عاجبكوا”.

محمود حجازى

 

مطرب الراب ويجز الفنان محمود حجازي عبد الرحمن أبو زهرة محمود حجازي مستشفى النجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

دعوات بكثرة الإنجاب.. ماذا يفعل الهندوس لمنع تحول الهند دولة إسلامية

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو إلقاء أب لابنته من البلكونة لتقديمه إلى النيابة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

تصوير بالملابس الداخلية لابتزازهن.. اعترافات عصابة تزويج القاصرات عرفيا بالجيزة

ترشيحاتنا

عالم بالأوقاف يوضح كيف يكون التوكل على الله بالمعنى الحقيقي .. فيديو

السيسي يوجه بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية

صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% خلال 2022

ليلى غفران تخرج عن صمتها وتتحدث عن ابنتها المقتولة وواقعة مسجد الحسين "فيديوجراف"

موسوعة"أعلام ورموز قنا"تصدر قريبا.. تفاصيل

مستشفى النجوم | ويجز يتعرض لحادث سير وحالة عبد الرحمن أبو زهرة غير مستقرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الأحمد بطل "العائدون" في حوار خاص لـصدى البلد: مخرج المسلسل استثنائي وسعيد بتجربتي الأولى بالدراما المصرية

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير "دايما عامر"

شخصية آشلي في «الكبير أوي».. أين اختفت وكيف تبدو ملامحها الآن؟

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

فيديو

فرقة ثلاث اخوات فى تحدي جديد لاغنية يا معافر لـ شيرين

هتعقد في بيتك كام يوم ؟ .. تفاصيل إجازة عيدي الفطر والعمال

ليس الأول.. كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع مدعي النبوة في الإسماعيلية؟

مؤتمر هام غدا.. القصة الكاملة لشائعة إقالة وزير التعليم

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ