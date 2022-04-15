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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحتاج دعواتكم.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حالة والدها الصحية

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري، تطورات حالة والدها الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية ادخلته المستشفى قبل عدة أيام. 

قالت ابنة عبد الرحمن أبو زهرة، أن والدها لازال في العناية المركزة، وعلقت قائلة: «لا جديد والدي لسه في العناية ويحتاج دعواتكم». 

وكان الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، قد خضع لجراحة في منطقة الحوض يوم السبت 9 أبريل الماضي، ودخل بعدها لغرفة العناية المركزة بعد فقدان الوعي. 

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عبد الرحمن أبو زهرة يدخل العمليات

وقالت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، يوم السبت 9 أبريل، في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري أن والدها الفنان القدير، دخل إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة. 
 

التطورات الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وفي نفس السياق، كشف الفنان حسام داغر تطورات الحالة الصحية لـ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتب حسام داغر فى الأيام المرجوة دى برجاء الدعاء للأستاذ عبد الحمن أبو زهرة فى صلواتكم .. حالته حرجة والدعاء يغيرالأقدار". 

يذكر ان كشف أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن آخر تطورات حالة والده الصحية .

وأكد أحمد أبو زهرة، أن والده مازال تحت الأجهزة داخل غرفة العناية المركزة ، ولا يوجد جديد قد طرأ علي حالته الصحية حتى الآن.

وصرح أحمد نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ، في وقت سابق، أنه بصدد نقله والده حالياً الى مستشفى الجلاء العسكرى بعد تعرضه إلى وعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وتابع أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، فى تصريحات سابقة  لـ صدى البلد ، فى اللحظات الراهنة برفقة والدي عبد الرحمن أبو زهرة فى سيارة الإسعاف لنقله الى مستشفى الجلاء بعد أن تعرض إلى إهمال طبي شديد فى المستشفى الذى ظل بها على مدار الأيام الماضية .

وكشفت الدكتورة منى عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالية الصحية للفنان القدير  عبد الرحمن أبو زهرة قائلة: “الأسبوع اللي فات سقط سقطة بسيطة في البيت  وقام ومشي عادي بعدها وكان  كويس  لكنه بعد فحصه تأكد إصابته بكسر في الحوض وبعد فحصه من قبل دكتور مخ وأعصاب، قال: ”عنده جفاف  لأن فعلاً فضل أسبوع رفض شرب المياه".

وتابعت في مداخلة خلال مداخلة هاتفية، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "الحالة تدهورت ونقل المستشفى  وقطع تناول الأكل خمس أيام   فإضطرت المستشفى تركيب أجهزة ضخ  للطعام ".

وواصلت: "مش واعي أوي باللي حواليه ومش متواصل معاهم كويس ومش بيتكلم مع الي حواليه"، وطالبت محبيه بالدعاء له  قائلة: "ادعوله يقوم بالسلامة".

وحول إمكانية، إجراء تدخل جراحي لعلاج  كسر الحوض قالت: “المفروض فيه عمليه لكن حالته لسه مش مستقرة وممكن  البنج ياثر  عليه.. وبالتالي محتاج يتعافى شوية ويتناول الطعام عشان نحدد التدخل الجراحي  هيكون أمتى". 

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