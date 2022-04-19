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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

معجزة.. موبايل ينقذ جندي أوكراني من الموت برصاصة قاتلة| فيديو

صدى البلد

نجا جندي أوكراني من الموت المحقق بمعجزة، بعدما اخترقت رصاصة روسية سترته واستقرت في هاتفه المحمول بدلًا من صدره.

انتشر مقطع فيديو مدته 30 ثانية على تطبيق التواصل الاجتماعي Reddit، يظهر فيه جندي أوكراني يحفر بيديه في سترته بعمق لإظهار رصاصة 7.2 ملم أطلقها الجانب الروسي عليه.

 

مرت الرصاصة عبر الموبايل تقريبًا وهي تبرز من أحد طرفيه، ولحسن الحظ، فقد وقعت المعجزة عندما أنقذ الهاتف المحمول حياة الجندي.

 

حقق مقطع الفيديو المتداول أكثر من 52000 ألف إعجاب على Reddit، كما تلقى عدد من التعليقات وردود الأفعال الإيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

كتب أحد المستخدمين ساخرًا: "إذا كان الهاتف من نوع Nokia فأراهن أنه لا يزال يعمل رغم ذلك".
 

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