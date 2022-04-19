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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دراسة بجامعة العريش على عشبة "الرطريط" بعد اكتشاف قدرتها على إزالة بقع الزيت

فحص عشبة الرطريط
فحص عشبة الرطريط علي الطبيعة

تتولي  كلية العلوم جامعة العريش،  شمال سيناء، إجراء دراسة على عشبة الرطريط الذي يتواجد في الأراضي الزراعية  بشمال سيناء  بصوره عشوائية ، للوصول الي نتائج إيجابية نحو استخدامه في ازالة بقع الزيت والدهون ، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش،  وإشراف عميد كلية العلوم بجامعة العريش.، وذلك بعد أن كشفت الصدفة قدرة عشبة  الرطريط على ازالة بقع الزيت والدهون. 

عشبه وبائيه

الرطريط عشبه وبائيه على الأرض الزراعية على معظم محافظات مصر يتكاثر بشراهة  ويغطى التربه تماما  وشديد الامتصاص للماء للدرجة انه  يمتص الماء الحار والماء المرتبط  حول حبيبات التربه ، لدرجه انها   تجعل التربه شديدة الجفاف  مما يؤدي الي القضاء علي النباتات الأخرى.


وقالت الدكتوره  سوسن أبو الحسن، الحاصلة علي الدكتوره في الكيمياء الغير عضويه بكليه العلوم بجامعه العريش،  انه يجري تنفيذ  دراسه علمية  للتوصل الي نتائج  إيجابية نحو إستخدام هذه الماده لمعالجه التلوث الناتج عن البقع الزيتيه المتواجدة داخل البحار وقناه السويس نتيجه تسرب الزيوت من السفن والحاويات البحريه، لاسيما وأن  هذه البقع تحتاج إلي إستخدام مواد كيميائيه حتي يتم التخلص منها فهي مكلفه جدا في تكاليفها .

وأكدت ابوالحسن ،انه تبين من المعاينة الظاهرية قدرة هذا العشبة  علي تفتيت الدهون والشحوم  ، نظرا لوجود  ماده فعاله متواجدة داخل عشبة الرطريط،  علاوة  علي إستخدامه لإزاله البقع المتواجدة في الأواني .

كما تتضمن الدراسة إمكانية استخدامه  أيضا كشامبوا فهو يساعد علي تنعيم وتكثيف الشعر .

ولفتت “أبوالحسن” الي انه لابد من  إضافه بعض المواد الكيميائيه بنسب محدده ، للحفاظ علي الماده الفعاله المتواجدة بداخله،  لانه بدون إضافة الماده الكيميائيه تنشط البكتيريا داخل هذا العصير  حيث يصل الي مرحلة التعفن ، مشيرة الي اننا  نسعي لإثبات ذلك من خلال دراسه بطرق علميه صحيحه حتي تصبح طفره حديثه للوصول الي  منتجات عديده  من النبات.

وأضافت،  أن هناك فكره لإنشاء معشبه أو صيدليه أعشاب داخل الجامعه  العريش ، لتكون  بدايه إنطلاق لمشاريع صغيره لتشغيل شباب الجامعه ، خاصة  أن هناك أعشاب طبيه وعطريه متواجده بكثره داخل أراضي سيناء فيمكن إستغلالها فهي غير مكلفه ، ومتواجده في البيئه وتظهر في موسم الشتاء وبكثره.

وبدوره،  قال  المهندس عبدالله الحجاوي ، رئيس جمعية حماية البيئه بشمال سيناء  ،ان الرطريط له ورقه عصيريه أشبه  بورد الماء تخزن الماء الممتص ولا تتخلص منه الا بالعصر . محتوى الورقه  من الماء يصل إلى ٨٠%  من وزن النبات .. يحتوى على مواد فعاله من القروبات والفلافنيات والجليكوسيدات  وهو غروى وقلبى مذيب للزيوت والدهون.. حسب التحليل الصادر عن نركز بحوث الصحراء نحو تحديد مكونات النبات علميا. 

وقال إنه اكتشف  حقيقة النبات بمحض الصدفه ، وذلك أثناء  قيامه بتصليح ماكينه  المياه داخل مزرعته..حيث  أتيحت يداه  بزيوت وشحوم ، حيث قام بأخذ عدد من أوراق  نبات الرطريط المنشر في المزرعة لمسح يديه.. فتبين انه أزال  الشحوم والدهون المتواجدة بها .
ورغم أن هذا النبات يعتبر آفه خطيره علي المحصول الزراعي ، لانه يشبه الاسفنج ولديه القدره علي تخزين كميه كبيره من المياه بداخله ويحدث له عمليه نتح للمياه ،علي أوراقه، ولكن بعد التوصل الي صلاحية النبات في إنتاج مادة صالحة لازالة البقع والدهون .. فان عشبة  الرطريط تحول من آفه مدمره للمحصول الي نبات مفيد وفعال قادر علي معالجه اي أضرار متواجدة في البيئه وبدون تكلفه .

وأضاف الحجاوي ، إنه قام بعصر الساق والأوراق  وتم تصفيته  لازاله الشوائب.. حيث  تم اضافة قليل من الماده المعطره عليه وقام باستخدامه كشامبوا للشعر..وقد تلاحظ انه يعمل علي نعومه وكثافه الشعر.
من هنا لجأ إلى كلية العلوم لمعالجة عصير العشب،   بإضافة ماده تمنع تعفن العصير ، حيث تببن ان عصير النبات  يتعفن خلال ٢٤ ساعه مما يفسد  خواصه.

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بقع الزيت الرطريط دراسة جامعة العريش كلية العلوم كلية العلوم جامعة العريش عشبة الرطريط

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