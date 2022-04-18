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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مسابقة المعلمة الفعالة بشمال سيناء تحت شعار «بدعمك هيقدر»

أنشطة رياض الأطفال
أنشطة رياض الأطفال في مدارس شمال سيناء

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء،  مسابقة المعلمة الفعالة تحت شعار ( بدعمك هيقدر)، بمشاركة معلمات رياض الأطفال بمستوياتها المختلفة بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، فى ضوء الجهود المبذولة من وزارةالتربية والتعليم لتنفيذ الأنشطة التي تقوم بدعم وبث روح التعاطف وقبول الآخر لدى طفل الروضة وتشجيع المعلمة لهم، واستخدام أساليب مبتكرة في التعامل مع فئات الأطفال المختلفة .
 

وصرح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، بأنه المعلمات المشاركات قمن بإعداد أنشطة متميزة ستحقق الدعم للأطفال المدمجين والمشكلين وضحايا إضطرابات العلاقات الأسرية .

وأكد وكيل الوزارة على أنه اشتركت فى المسابقة 3 إدارات تعليمية، وتم إختيار عدد من المعلمات والتصفية فيما بينهم.

حيث  تم ترشيح معلمة  عن كل إدارة وهن : هبة مصطفى محمد شكر .. من روضة حمدى عواد بإدارة العريش التعليمية، تغريد محمد على حسين .. من روضة متعب هجرس بإدارة بئر العبد التعليمية، وهاجر عيد عطية عمر .. من روضة الشيخ زويد الرسمية لغات بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

 

أفضل المعلمات

وقد تم تشكيل لجنة على مستوى المديرية لإختيار أفضل المعلمات اللاتي تم تصعيدهن  من كافة الإدارات التعليمية ضمت موجه عام رياض الاطفال بالمديرية، لاختيار أفضل معلمة على مستوى المديرية وتصعيدها للوزارة.


ومن جانبها.. أضافت حنان عمر الموجه العام لرياض الأطفال أن الهدف هو  تبادل الخبرات لدى جميع معلمات رياض الأطفال،  وبث روح المنافسة والابتكار بينهم .
 

حيث تم مناقشة المعلمات المرشحات لثتمثيل المحافظة فى الأنشطة المستخدمة والخطة العلاجية والاستراتيجيات المستخدمة فى النشاط.. كما تم الإطلاع على سجلات  تقييم الطفل والخطة والحالات الخاصة ومتابعة أولياء الأمور وسر إنجاز الطفل.

شمال سيناء مسابقة المعلمة الفعالة بدعمك هيقدر

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