انطلاق فعاليات مسابقتي المسكن الأنيق وأشغال الإبرة بتعليم شمال سيناء

انطلقت فعاليات مسابقتي المسكن الأنيق وأشغال الإبرة والتي تنظمهما توجيه عام الاقتصاد المنزلي بمدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد للتعليم الأساسي، بالعريش شمال سيناء بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء.

تدوير المخلفات

وقد تفقد وكيل الوزارة المعروضات ، وأبدى إعجابه بأعمال الطالبات في إعادة تدوير المخلفات والأشياء المستهلكة وإعادة تصنيفها واستخدامها مرة أخرى ،و قدم الشكر لكل من ساهم في هذا العمل من طالبات ومعلمات الاقتصاد المنزلى والتوجية المختص ،كما قدم الشكر لمديرة مدرسة امل عبد الكريم لاستضافتها لهذا الحدث متمنياً للجميع التوفيق والسداد .

وأفادت د هيام محمد الموجة العام للاقتصاد المنزلي، بأن الهدف من مسابقة المسكن الأنيق هو إبراز إبداعات الطالبات من تنفيذ الأعمال من الخامات الموجودة بالبيئة السيناوية والأشياء المستهلكة وإعادة تدويرها مرة أخرى واستخدامها فى تجميل وتزيين المنزل.



و أضافت الموجه العام ، بأن الهدف من مسابقة أشغال الإبرة وأعمال تريكو وكورشية والتطريز هو إبراز إبداعات الطالبات فى تصميم وتنفيذ أى منتج بأشكال تقنيات الغرز المنفذ بها المنتج وجمال الشكل العام له.

