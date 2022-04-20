رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.. مدبولي: التنسيق مع البنك المركزى لإتاحة التمويل للسلع

خلال الاجتماع:

متابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة

التأكد من وجود مخزون للسلع الاستراتيجية خاصة القمح

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و ايهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى، ومحمد عامر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى.

وقال رئيس الوزراء أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق على مستوى الجمهورية، بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين منها، والتأكد من وجود مخزون للسلع الاستراتيجية، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، بكميات تكفى استهلاك مدد آمنة، فى ظل ما نشهده من تطورات وتداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الوزراء، الاستمرار فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصرى، لاتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها، بكميات تكفي احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط ٦ أشهر، منوهاً بجهود التوسع فى اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لاتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود توفير مختلف مستلزمات الإنتاج، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة وجهات الدولة فى هذا الصدد، بما يضمن إتاحة المستلزمات، لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الصناعى، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، ومواكبة لخطط الدولة الخاصة بزيادة الانتاج.