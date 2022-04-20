عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.. مدبولي: التنسيق مع البنك المركزى لإتاحة التمويل للسلع

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

خلال الاجتماع:

متابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة

التأكد من وجود مخزون للسلع الاستراتيجية خاصة القمح

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و ايهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى، ومحمد عامر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى.

وقال رئيس الوزراء أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق على مستوى الجمهورية، بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين منها، والتأكد من وجود مخزون للسلع الاستراتيجية، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، بكميات تكفى استهلاك مدد آمنة، فى ظل ما نشهده من تطورات وتداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الوزراء، الاستمرار فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصرى، لاتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها، بكميات تكفي احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط ٦ أشهر، منوهاً بجهود التوسع فى اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لاتاحة السلع للمواطنين  على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود توفير مختلف مستلزمات الإنتاج، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة وجهات الدولة فى هذا الصدد، بما يضمن إتاحة المستلزمات، لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الصناعى، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، ومواكبة لخطط الدولة الخاصة بزيادة الانتاج. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

ترشيحاتنا

عامر حسين: الهجوم على إيهاب جلال زاد عن الحد.. ومشواره كبير.. فيديو

الأهلي يكثف محاولاته لتجهيز «معلول» قبل مواجهة الرجاء المغربي

العشر الأواخر.. علي جمعة ينصح بمناجاة الله باسمه "العفو"

سر الحروف المتقطعة في بدايات سور القرآن.. اعرف المعجزة

كلب عائلة من فصيل البيتبول ينهش وجه رضيع | صور

تعرف على آلية إصدار الصكوك السيادية والحق فى الأرباح وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

فيديو

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ