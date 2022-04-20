أثناء الحديث عن جده وجدته المتوفاة.. عمرو جابر يدخل في نوبة بكاء| شاهد

دخل المطرب والانفلونسر الشهير عمرو جابر، في نوبة بكاء أثناء الحديث عن جده و جدته المتوفاة، مؤكدا أنه يكن لهما كل احترام وحب وتقدير.





استضافت الاعلامية داليا فؤاد، في حلقة جديدة من برنامج "ضرب نار"، على قناة القاهرة والناس، المطرب والانفلونسر الشهير عمرو جابر الذي كشف خلال الحلقة عن تفاصيل الحفلة التي منعه الأمن من دخولها رغم أن صورته كانت على إعلان الحفلة مع فريق مسار إجباري.

ويفصح المطرب عمرو جابر، أيضا خلال حلقة "ضرب نار"، الليلة، عن رأيه الحقيقي في أزمة طلاق اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، وتكرار إعلان انفصالهما على السوشيال ميديا، ويتحدث عمرو جابر عن طبيعة علاقته بالمرحوم مصطفى حفناوي أحد أشهر انفلونسرز السوشيال ميديا.

ويحكي المطرب والانفلونسر الشهير عمرو جابر، عن محطات في علاقته مع الراحل مصطفى حفناوي، وكيف كان مؤثرا في مشواره الفني.

