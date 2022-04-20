الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للمصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة المصري المقبلة في الدوري.



ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 28 أبريل المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 35 نقطة يحتل المركز الأول، في حين يتوقف رصيد الفريق السكندري عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر.