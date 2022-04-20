لبنان.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بمكياج لافت على إنستجرام

شاركت الإعلامية جويل مردينيان، صورة جديدة مع متابعيها من أمام المرآة، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي تي شيرت باللون الأبيض بنصف كم، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وقامت جويل مردينيان برفع خصلات شعرها الذهبية بيديها إلى الوراء على ظهرها واكتافها بتسريحة ناعمة وانسيابية، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.



ولم تتكلف جويل مردينيان في وضع المكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الكمشيري القاتم، مع الماسكرا والكحل الأسود، والآي لاينر الناعم والأي شادوا بألوان ترابية، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة للغاية تبرز من جمال ملامحها.



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها اختارت قلادة مميزة باللون الذهبي وقرطين ناعمين باللون الفضي ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

حياة جويل مردينيان

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.