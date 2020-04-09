بإطلالة غريبة.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاركت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.
وتألقت جويل مردينيان فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بلوزة باللون الفضى اتسمت بصيحة الكتف الساقط التى تتصدر أحدث صيحات الموضة، ونسقت معها بنطلونا أسود لا يحمل أى نقوشات.
وانتعلت جويل مردينيان حذاء فضىيا ذا كعب عالٍ، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جويل مردينيان على تسريحة شعر غير تقليدية، واختارت مكياج لافتا مرتكزا على الألوان الصاخبة مما منحها إطلالة غريبة وغير تقليدية أيضا.