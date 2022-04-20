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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة متجمدة تضرب بريطانيا ودرجات الحرارة تصل إلى تحت الصفر

تساقط الثلوج ببريطانيا
تساقط الثلوج ببريطانيا

ذكر تقرير الأرصاد البريطاني، أن درجات الحرارة ستنخفض في المملكة المتحدة لتصل إلى درجة التجمد في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن درجات الحرارة سجلت خلال نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً وصل إلى 23.4 درجة مئوية في لندن، بينما وصلت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية في اسكتلندا.
وفي الأسبوع المقبل، ستعاود درجات الحرارة الانخفاض إلى 4 درجات مئوية في لندن، وشديدة البرودة في اسكتلندا وأجزاء من بلفاست بأيرلندا الشمالية وأجزاء من شمال إنجلترا. 
وحذر خبير الأرصاد الجوية توم مورجان من أن "بعض المناطق الريفية" قد تشهد درجات حرارة منخفضة لتصل إلى -3 درجة مئوية في الليل خلال الجزء الأول من الأسبوع.

الأرصاد الجوية بريطانيا الأرصاد درجات الحرارة المناطق الريفية المملكة المتحدة

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