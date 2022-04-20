اليوم.. عرض فيلمي"سكر معقود" و"مملكة الحسين" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز امسية سينمائية اليوم الاربعاء الموافق ٢٠ ابريل تتضمن عرض فيلم "سكر معقود" للمخرجة" منى رياض " ويتناول تاريخ صناعة المأكولات الشرقية التي ارتبطت بالمناسبات والأعياد الدينية. وفيلم "مملكة الحسين" للمخرج أيمن صفوت الذي يعتبر واحدا من أعرق المساجد والآثار الإسلامية بالقاهرة .



وذلك ضمن فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي ٢٠٢٢. خلال شهر رمضان المعظم.



تشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.



تقام عروض مركز الثقافة السينمائية في تمام الساعة الثامنة مساءا بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. وسط البلد.



جدير بالذكر أن جميع فعاليات المركز القومي للسينما تقام بالمجان والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما.