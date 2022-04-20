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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. عرض فيلمي"سكر معقود" و"مملكة الحسين" بمركز الثقافة السينمائية

صدى البلد

يقيم  مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف  التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز  امسية سينمائية اليوم الاربعاء الموافق ٢٠ ابريل  تتضمن عرض فيلم "سكر معقود" للمخرجة" منى رياض "  ويتناول تاريخ صناعة المأكولات الشرقية التي ارتبطت بالمناسبات والأعياد الدينية. وفيلم "مملكة الحسين" للمخرج أيمن صفوت الذي يعتبر واحدا من أعرق المساجد والآثار الإسلامية بالقاهرة .


وذلك ضمن فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي ٢٠٢٢. خلال شهر رمضان المعظم.


تشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية. 

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تقام عروض مركز الثقافة السينمائية في تمام الساعة الثامنة مساءا بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. وسط البلد.
 

جدير بالذكر أن جميع فعاليات المركز القومي للسينما تقام بالمجان والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما.

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