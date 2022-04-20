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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

انتقد فتوح والمثلوثي.. دويدار لجماهير الزمالك : اصبروا على فيريرا

صدى البلد

وجه أحمد دويدار نجم الزمالك الأسبق رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد فوز الفريق على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0 في الدوري الممتاز.

وقال دويدار عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن جماهير الزمالك عليها أن تصبر على المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق لأن ما يفعله حتى الآن (إنجاز).

وأوضح أن فيريرا تولى المهمة في ظروف قاسية وهناك عدد كبير من اللاعبين لديهم مشاكل في تجديد عقودهم بخلاف أن الزمالك لديه مشاكل فنية.

وأضاف:" لا تطالبوا فيريرا بالأداء فجميع اللاعبين لديهم مشاكل فنية وأزمات في تجديد عقودهم".


وأشار دويدار إلى أن مستوى حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك ضعيف للغاية موضحاً أن حازم إمام أفضل منه بمراحل.

وأكد أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك مستواه غير ثابت وبات منشغلاً بالعروض.

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