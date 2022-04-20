بدء اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات برئاسة مدبولي

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، الاسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد ومتحور أوميكرون في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار ، خلال شهر رمضان .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

ويبحث ايضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر