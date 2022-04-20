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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التواصل الفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحقق الرضا الشعبي

اللواء عصام العمدة
اللواء عصام العمدة

قال اللواء عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا شك أن الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدأت في فبراير كان لها تأثير  على العديد من المجالات والقطاعات في العالم، والتي يعد الاقتصاد من أبرزها.


وثمن العمدة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" مجهودات الدولة في تلافي تداعيات أزمة الحرب الروسية ، وتحركها على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة،  وسعيها المستمر في القيام بالعمل على توافر مختلف السلع في الأسواق، وبأسعار مناسبة، وذلك من منطلق القيام بدورها في امتصاص حدة الأزمات على المواطن وتحملها معه التأثيرات السلبية جنبا إلى جنب.

ونوه اللواء عصام العمدة، أن توجيهات الحكومة بأن يكون هناك تواصلا مستمرا من الوزراء والمسئولين مع البرلمان، وكذا وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حالياً، يؤكد دراية الدولة بأهمية التواصل الفعال بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وفق الدستور والقانون، وما ينجم عن هذا التواصل من رضا شعبي لأن أعضاء البرلمان هم القادرين على نقل مشاكل المواطن الواقعية للحكومة.

واستطرد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على ضرورة أن تقوم العلاقة بين الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه التشريعيتين  تقوم على التعاون والتنسيق والتكامل، أملا في تحقيق مطالب المواطنين بالشكل المطلوب وتلبية مصالحه.


وعن تكليف  رئيس الوزراء مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، قال اللواء عصام العمدة أن الدولة لا تألو جهدا في العمل على الخروج من هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على العالم أجمع عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية، والمحلية.
 

مجلس النواب البرلمان رئيس الوزراء استثمارات السلطة التشريعية

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