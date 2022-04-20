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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القوات الروسية تقصف مستودعات ذخائر أوكرانية .. فيديو

القوات الروسية تقصف
القوات الروسية تقصف مستودعات ذخائر أوكرانية

عرضت فضائية العربية، فيديو  بعنوان:" القوات الروسية تقصف مستودعات ذخائر أوكرانية".

وفى سياق أخر، وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، بوقوع ضحايا وجرحى في قصف روسي على مجمع سكني في مدينة سومي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن روسيا نشرت في أوكرانيا 100% تقريبا من القوات التي حشدتها للغزو.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لم ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون. 

https://www.youtube.com/shorts/Yxr1AvzrNnw

القوات الروسية مستودعات ذخائر فضائية العربية مجمع سكني قصف روسي الجيش الروسى

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