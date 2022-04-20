القوات الروسية تقصف مستودعات ذخائر أوكرانية .. فيديو

عرضت فضائية العربية، فيديو بعنوان:" القوات الروسية تقصف مستودعات ذخائر أوكرانية".



وفى سياق أخر، وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، بوقوع ضحايا وجرحى في قصف روسي على مجمع سكني في مدينة سومي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن روسيا نشرت في أوكرانيا 100% تقريبا من القوات التي حشدتها للغزو.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لم ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.

https://www.youtube.com/shorts/Yxr1AvzrNnw