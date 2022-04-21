اليوم.. ختام فعاليات يوم الارض بجامعة عين شمس لرفع الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة

ينتهي قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة عين شمس الفعاليات التي نظمتها علي مدار يومى الأربعاء والخميس ٢٠-٢١ أبريل، تزامنا مع اليوم العالمى للأرض ٢٢ ابريل ٢٠٢٢.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق و بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد للقطاع.

تهدف الفعاليات التى تقام بمشاركة طلاب من أسرة من أجل مصر المركزي إلى رفع مستوى الوعى بأهمية الحفاظ علي البيئة وتفعيل دور الجامعة فى الحفاظ على البيئة ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية لدى مجتمع الجامعة ، والمساهمة فى الحد من التلوث البيئى.

والجدير بالذكر اختتم بالأمس مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس فاعليات ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتس “IELTS والتي عقدت بمقر بكلية التربية – جامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتأتي ورشة العمل ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة في إطار تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والأرتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بالدراسة واجراء الأبحاث في كبري الجامعات العالمية.

عقدت ورشة العمل بالأمس تحت اشراف الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، الدكتورعبد الناصر رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة حنان حلمي لطيف مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، الدكتور عبد الله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

حضر الندوة عدد كبير من طلاب الدراسات العليا والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات التربية، العلوم، وكلية التجارة، بالأضافة الي عدد من الحضور من جامعات وهيئات اخري مثل جامعات القاهرة، المنصورة، والزقازيق، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

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استمرت ورشة العمل لمدة 4 ساعات متتالية وحاضر خلالها كلًا من الدكتورعبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين، الأستاذ سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، والدكتور أسامة البيلي مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.