يعيد بث القنوات.. كواليس سقوط صاحب شركة غير مرخصة

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص تحت مسمى «FOX»، بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب ضبطه بتهمة إعادة بث قنوات فضائية مشفرة وغير مشفرة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

كواليس سقوط المتهم

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام المتهم بإنشاء الشبكة لاستقبال القنوات الفضائية وإعادة بثها لاسلكيًا باستخدام شفرة خاصة، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مجموعة من الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارات ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه، و7 محطات لتقوية الإشارة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الشبكة وممارسة النشاط المخالف بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.