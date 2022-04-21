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رئيس التحرير
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تعليم

لوجبة إفطار متوازنة.. تمريض جامعة حلوان توضح السعرات الحرارية لبعض الأطعمة

وجبة إفطار صحية
وجبة إفطار صحية

قدمت كلية التمريض جامعة حلوان نصائح عن الأعــداد لوجبة إفطار صحية متوازنة للصائمين وذلك من خلال معرفة عدد السعرات الحرارية الموجودة فى الاطعمة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة صبــاح أحمــد عمــار أستــاذ مساعد تمريض صحة البالغين بكلية التمريض جامعة حلــوان، قائمة ببعض الأطعمة لحســاب السعــرات الحــرارية بها ولتقديم وجبات طعام أفطار وسحور بشكل صحي ومتزن وجاءت قائمة سعرات الطعام كالتالي:

  • ١٠٠ جم بلح او تمر بها ٢٩٠ سعر حرارى.
  • ١٠٠جم جوافة بها ٣٠ سعر حرارى.
  • ١٠٠ جم لحم بتلو بها ١٦٠ سعر حرارى.
  • ١٠٠ جم لحم ضأن بها ٣٥٠ سعر حرارى.
  • ١٠٠ جم خبز بها ٢٩٠ سعر حرارى.
  • ١٠٠ جم ارز بها ٣٥٠ سعر حرارى.
  • ١٠٠ جم من المكرونة بها ٣٦٠ سعر حرارى.
  • ١٠٠ جم من البطاطس بها ٣٥٠ سعر حرارى.

وقالت الدكتورة صبــاح أن وجبة الإفطار في شهر رمضان المعظم تعد هي الوجبة الأساسية، حيث امتنعت المعدة عن الطعام لفترة طويلة خلال ساعات الصوم، لذلك يجب علينا تناول وجبة صحية كاملة متوازنة.

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وأشارت الدكتورة صباح من كلية التمريض جامعة حلوان، انه يُنصح بتناول الطعام والشراب المُتوازن خلال فترة الإفطار، كما يُنصح بأن تكون الأطعمة متنوعة وغنيَّة بالطاقة مثل البروتينات والنشويات والكربوهيدرات والحلويات والدهون، فأهمية اختيار نوعية وكمية الطعام تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الصائمين.

جدير بالذكر انه قد شارك الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان فى أمسية رمضانية سادتها أجواء أسرية.

عقدت الأمسية  في رحاب معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمت كذلك حضور عدد كبير من السادة عمداء كليات الجامعة ومجموعة من طلاب جامعة حلوان، بحضور نخبة مميزة من قيادات الجامعة.

جامعة حلوان عدد السعرات الحرارية نصائح عن الأعــداد لوجبة إفطار صحية اخبار التعليم Jobs Education

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