مدارس برازيلية جاهزة لأول كرنفال منذ جائحة كورونا..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، استعداد أعضاء مدرسة بورتيلا سامبا بالبرازيل لعودة كرنفال ريو دي جانيرو الشهير، الذي سيقام لأول مرة منذ أن ضربت جائحة كورونا البرازيل، بعد عامين قاتمين من الإغلاق والخسائر.

وخلف لمعان الملابس وبهجة المشاركين، تحكي كل مدرسة من مدارس السامبا قصة خاصة. هذا العام، تأتي جميعها بروايات اجتماعية عميقة، مع موضوعات من أصل افريقي على أمل محاربة العنصرية والتفرقة.

وتشكل عودة احتفالات الكرنفال مصدر ارتياح لقطاع السياحة الذي يتوقع أن يبلغ الإشغال الفندقي نسبة 85 بالمئة في نهاية هذا الأسبوع.

ولم يسمح مجلس بلدية ريو دي جانيرو بأنشطة كرنفال الشوارع التي يمكن أن تجمع أكبر مواكبها، "بلوكوس"، مئات آلاف المحتفلين. لكن يمكن لبعض المجموعات الأصغر أن تقدم عروضها في الشوارع.