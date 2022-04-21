نوال الزغبي: تجربتي مع الزواج فاشلة.. وهذه مواصفات فتى أحلامي.. فيديو

قالت المطربة نوال الزغبي، إنها تزوجت صغيرة في السن، مضيفة:" تزوجت عندما كان عمري 18 سنة والتجربة كانت فاشلة لأنها انتهت بالطلاق ".

وأضافت نوال الزغبي في حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" كان بيننا ابناء وكنت مسؤولة عن أبنائي، وكنت الأب والأم سويا ".

وتابعت نوال الزغبي" أبنائي كبروا والان أعيش حاليا حياة العزوبية والحرية التي لم اعيشها في فترة شبابي ".

وأكملت نوال الزغبي :" لا احب أن اتزوج او ارتبط حاليا بشخص يقيدني"، مضيفا:" نجومية الفنانة مع الرجل الشرقي مشكلة في بعض الأحيان وقد تظهر الغيرة والمشاكل ".



ولفتت نوال الزغبي :" مواصفات فتى أحلامي هي أن يكون رجل ذو شخصية وحنون وأشعر بالأمان معه وأشعر بأنني استطيع الاعتماد عليه، ميفة:" مقبلش أن أتزوج من شخص متزوج والحياة بينه وبين زوجته سعيدة وسليمة ".

