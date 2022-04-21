اتحاد الكرة:الفيفا لم يحدد موعد حسم الشكوى ضد السنغال..ولم تصلنا معلومات عن إعادة المباراة

كشف مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن المجلس لم يتلق أي إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو لجنة الانضباط التابعة له، بوجود جلسة غدا لحسم قرار اللجنة في شكوي الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نظيره السنغالى لإعادة مباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، على خلفية الأحداث المؤسفة التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني والجهاز الفنى وكذلك المشجعون المصريون بالعاصمة داكار قبل وأثناء وبعد المباراة.

أضاف المصدر أن اتحاد الكرة المصري تقدم بشكوى وملف كامل للجنة الانضباط بالفيفا، تضمنا توثيقا للأحداث المؤسفة التي تعرضت لها البعثة المصرية بالفيديو والصور، للدفاع عن حقوق منتخب مصر وفرصه في التأهل للمونديال، إلا أن الفيفا ولجنة الانضباط التابعة له لم يخطرا اتحاد الكرة بموعد رسمي لإصدار القرار النهائي في الشكوي المصرية، ولا صحة لما يتردد عن صدور قرار رسمي من لجنة الانضباط في هذا الشأن اليوم الخميس.

تابع المصدر أن اتحاد الكرة يتابع موقف الملف المصري لدي الفيفا عن كثب وباهتمام شديد، الا انه لم يرد لمجلس إدارة اتحاد الكرة أي معلومات تشير إلى صدور قرار لصالح مصر بإعادة المباراة كما يتردد في مختلف وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة ، وانه في حال رفض لجنة الانضباط إعادة المباراة فهناك ملف سيتم تقديمه للمحكمة الرياضية.