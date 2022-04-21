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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الإصلاح الاقتصادي هدفه تحسين الموارد وترشيد الإنفاق

خبير اقتصادي
خبير اقتصادي

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وزير المالية محمد معيط وصف وشرح السياسات المالية المصرية في تصريحاته عن العجز الكلي للناتج المحلي، في ظل جائحة فيروس كورونا والصدمات الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها مصر.

 

وأضاف "بدرة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أن انخفاض العجز الكلي من الناتج المحلي والذي أعلنته وزارة المالية بنسبة 7.4% مطمئن، وليس هناك أي مشكلات بشأن هذا العجز.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى كان هدفه تحسين الموارد وترشيد الإنفاق.

الإصلاح الاقتصادى ترشيد الانفاق تحسين الموارد وزارة المالية الصدمات الاقتصادية العالمية محمد معيط مصطفى بدرة

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