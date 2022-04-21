أحمد موسى: مرسي نفذ أوامر الشاطر وطلع اتهمنا إننا سحرة فرعون

قال الإعلامي أحمد موسى "إن محمد مرسي نفذ أوامر خيرت الشاطر وطلع أتهمنا إننا سحرة فرعون .. وكانوا بيطلعوا ليل ونهار ويحرضوا علي قتلنا".

وأضاف «أحمد موسى» خلال برنامجه التليفزيوني"على مسؤوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد الفضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي خرج يتحدث في مؤتمر المرأة كما أمره خيرت الشاطر وأمر الشاطر مرسي بأنه يلتزم بالنص المكتوب أمامه وعدم الارتجاج في الحديث.

وتابع أحمد موسى، مستنكرا "هو مرسي كان إيه .. والله لما قولت كيس جوافه .. يمكن كيس الجوافه مفيد .. علي الأقل بيشيل الجوافه عشان متبوظش لحد ما تتنقل وتوصل للأسواق .. ولكن مرسي لم يكن له أي شيء".

وأوضح أحمد موسى، أن الشعب المصري أشعل النيران في مكتب الإرشاد في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ في وقت المغرب تحديدا من ذلك اليوم، مشيرا إلى أن هذا اليوم كان تاريخي بسبب أن الشعب أراد أن يحدد مصيره ويتخلص من الخونه الذين يريدون تدمير الدولة المصرية.