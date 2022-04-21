بيراميدز يشترط صفقة تبادلية للموافقة على انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف إدارة بيراميدز من التفريط في محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق لنادي الزمالك في الموسم المقبل وسط مفاوضات الإدارة البيضاء ورغبتهم في ضم اللاعب.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: الزمالك يرغب في التعاقد مع محمد حمدي لتأمين الجبهة اليسرى تحسبًا لاحتراف أحمد أبو الفتوح في الموسم المقبل خاصة وأنه يمتلك في جعبته أكثر من عرض أوروبي واللاعب يرغب في الاحتراف الخارجي إلى جانب إمكانية رحيل عبدالله جمعة عن الفريق والاستفادة منه كورقة مقايضة في ضم صفقات جديدة.



وأضاف شبانة، بيراميدز يشترط ضم أحمد أبو الفتوح من أجل الموافقة على رحيل محمد حمدي، في صفقة تبادلية وأن حمدي جدد تعاقده مع بيراميدز في الفترة الماضية واللاعب لن يستطيع الرحيل إلى صفوف الزمالك إلا بموافقة مسئولي ناديه.

وأكمل شبانة، أبو الفتوح ظهر بمستوى مميز مع المنتخب الوطني في الفترة الماضية مع البرتغالي كارلوس كيروش والذي اعتمد عليه بشكل أساسي في الجبهة اليسرى سواء في بطولة أمم إفريقيا أو مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم.

وواصل شبانة، ويرى فيريرا بإن إسلام جابر أحد العناصر الهامة في استراتيجيته للموسم الجديد وبقاء اللاعب معه سيكون مهم للغاية من كل الجوانب.

وأوضح شبانة، أبو الفتوح يمتلك في جعبته عرض شفهي في الوقت الحالي من نادي أياكس الهولندي والذي يرغب في التعاقد معه لكن اللاعب أجل البت في العرض لنهاية الموسم الجاري وطلب بضرورة التفاوض بشكل رسمي مع إدارة الزمالك خاصة وأن عقده لازال مستمر مع الفريق ".

وأختتم شبانة، ولا يمكن أن يرحل "فتوح" دون موافقة إدارة الزمالك حيث جدد اللاعب تعاقده مع الزمالك في يناير من العام الماضي في عهد اللجنة الثلاثية برئاسة عماد عبد العزيز لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي نهاية الأسبوع المقبل بعد الفوز بالأمس على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.