مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 -4-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 21 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة برشلونة وريال سوسيداد في الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإسباني ومباراة بيرنلي وساوثهامبتون في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي





بيرنلي X ساوثهامبتون – 8.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



إسبانيول X رايو فاليكانو – 7 مساء - beIN Sports HD 2

ليفانتي X إشبيلية – 7 مساء - beIN Sports HD 1

قادش X أتلتيك بيلباو – 8 مساء - beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X برشلونة – 9.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium